Песков: никаких контактов между Путиным и Трампом нет

Российский президент Владимир Путин не общается с экс-лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя слова Трампа о том, что он сможет добиться освобождения журналиста американского издания Эвана Гершковича.
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