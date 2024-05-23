Песков: никаких контактов между Путиным и Трампом нет

Российский президент Владимир Путин не общается с экс-лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя слова Трампа о том, что он сможет добиться освобождения журналиста американского издания Эвана Гершковича.