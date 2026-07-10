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Стратегия IHG: активный выкуп акций на Лондонской бирже

Стратегия IHG: активный выкуп акций на Лондонской бирже

Международная гостиничная группа InterContinental Hotels Group (IHG), владеющая портфелем премиальных брендов, объявила о продолжении активной реализации программы по выкупу собственных акций на открытом рынке.

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