🦆 В крымский сафари-парк привезли ещё 68 отмытых от мазута птиц Новые партии спасённых пернатых прибыли из Ялты и Судака.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🦆 В крымский сафари-парк привезли ещё 68 отмытых от мазута птиц Новые партии спасённых пернатых прибыли из Ялты и Судака.