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Несекретные материалы

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Спасти шпроты: в странах Балтии задумались об ослаблении санкций в отношении России

Спасти шпроты: в странах Балтии задумались об ослаблении санкций в отношении России

Литва несет немалые экономические потери из-за санкционной политики в отношении России. В связи с этим, по данным агентства LRT, в Вильнюсе задумались о смягчении запретительных мер, которые рикошетом бьют по местным производителям.

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Комментарии
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Андрей
пошли нах со своими шпротами. У нас свои калининградские отменные.
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
А мы запаслись попкорном,дело до конца не дошло.....хоцеца посматреть что жа будит дальсе? Ждемс.....
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9 час.

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