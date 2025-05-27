🕋 Группа паломников отправилась из Крыма в Мекку для совершения хаджа Всего в составе группы 20 человек, среди них есть участники специальной военной операции и их родственники.
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🕋 Группа паломников отправилась из Крыма в Мекку для совершения хаджа Всего в составе группы 20 человек, среди них есть участники специальной военной операции и их родственники.