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test mazurok

1 подписчик
🕋 Группа паломников отправилась из Крыма в Мекку для совершения хаджа

🕋 Группа паломников отправилась из Крыма в Мекку для совершения хаджа Всего в составе группы 20 человек, среди них есть участники специальной военной операции и их родственники.

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