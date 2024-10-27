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Политика как она есть

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Врачи оценили состояние Алексея Костылева после ДТП как тяжелое

Врачи оценили состояние Алексея Костылева после ДТП как тяжелое

Алексей Костылев, владелец популярного Telegram-канала Readovka, госпитализирован после несчастного случая, произошедшего во время его рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области.

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