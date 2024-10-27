Врачи оценили состояние Алексея Костылева после ДТП как тяжелое

Алексей Костылев, владелец популярного Telegram-канала Readovka, госпитализирован после несчастного случая, произошедшего во время его рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии