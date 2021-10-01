Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    объявление выходило, что добровольная основа. И многим мне кажется проще таким образом сдать практику и денег заработатьСтуденты СПбГУ со...
  • Альбертт
    Вот и хорошо лет 20 само то , а после пусть и поугарает весельчак .«Выйду на свободу...
  • Альбертт
    Была бы моя воля отправлял бы этих уродов которые грабят стариков на рудники чтоб дохли там .Полицейские в Сев...

Арктическая группировка Северного флота преодолела ледовоопасные районы пролива Вилькицкого

Арктическая группировка Северного флота преодолела ледовоопасные районы пролива Вилькицкого

Участники юбилейного – десятого арктического похода кораблей и судов обеспечения Северного флота отработают комплекс учебно-боевых задач в районе архипелагов Северная и Новая Земля после чего вернутся в пункты базирования на Кольском полуострове.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх