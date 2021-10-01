Арктическая группировка Северного флота преодолела ледовоопасные районы пролива Вилькицкого

Участники юбилейного – десятого арктического похода кораблей и судов обеспечения Северного флота отработают комплекс учебно-боевых задач в районе архипелагов Северная и Новая Земля после чего вернутся в пункты базирования на Кольском полуострове.
Участники юбилейного – десятого арктического похода кораблей и судов обеспечения Северного флота отработают комплекс учебно-боевых задач в районе архипелагов Северная и Новая Земля после чего вернутся в пункты базирования на Кольском полуострове.
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