Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на рассмотрении находятся около 30 инициатив по вопросам миграционной политики.
Володин: в Госдуму внесли 28 законопроектов на миграционную тему
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Наталья Иванова
"в Госдуму внесли 28 законопроектов на миграционную тему" - для защиты и дальнейшего спонсирования мигрантских семей и самих упырей? Ну не для того же, чтобы защитить коренное население России от беспредела диаспор.
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18 час.
ВФ
Владимир Фомин
Зачем народу мозги забивать тем что внесено в госд...у если их потом не принимают .Порадуйте тем что приняли и утвердили и то какая народу а не мастурбекам польза.
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18 час.
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