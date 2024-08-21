RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Спасибо всем кто помогает нашим бойцам на фронте.Берегите себя,берегите ребята себя на фронте.Огромного здоровья и уд...Военкор RT посети...
  • Юрий Зубрин
    Разграждения ....Видео Минобороны ...
  • Юрий Зубрин
    Вопрос -откуда он появился ?Варианта два -с территории Финляндии или Норвегии .Украинский беспил...

Володин: в Госдуму внесли 28 законопроектов на миграционную тему

Володин: в Госдуму внесли 28 законопроектов на миграционную тему

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на рассмотрении находятся около 30 инициатив по вопросам миграционной политики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
&quot;в Госдуму внесли 28 законопроектов на миграционную тему&quot; - для защиты и дальнейшего спонсирования мигрантских семей и самих упырей? Ну не для того же, чтобы защитить коренное население России от беспредела диаспор.
Ответить
18 час.
ВФ
Владимир Фомин
Зачем народу мозги забивать тем что внесено в госд...у если их потом не принимают .Порадуйте тем что приняли и утвердили и то какая народу а не мастурбекам польза.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх