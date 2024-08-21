Володин: в Госдуму внесли 28 законопроектов на миграционную тему

"в Госдуму внесли 28 законопроектов на миграционную тему" - для защиты и дальнейшего спонсирования мигрантских семей и самих упырей? Ну не для того же, чтобы защитить коренное население России от беспредела диаспор.

ВФ

Владимир Фомин

Зачем народу мозги забивать тем что внесено в госд...у если их потом не принимают .Порадуйте тем что приняли и утвердили и то какая народу а не мастурбекам польза.