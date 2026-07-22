НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Чаллыда сату өчен гаражында марихуана үстергән ир-атны тоткарлаганнар

Автокалада сату өчен үз гаражында марихуана үстергән ир-атны тоткарлаганнар. ТР буенча Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, полиция хезмәткәрләре «Мәк» профилактик чарасы вакытында 38 яшьлек ир-атны тоткарлаган, тикшерү вакытында анда гомуми авырлыгы 13,29 грамм тәшкил иткән 13 төргәк (аның эчендә каннабис дип аталган үсемлек булган) тапканнар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии