Чаллыда сату өчен гаражында марихуана үстергән ир-атны тоткарлаганнар

Автокалада сату өчен үз гаражында марихуана үстергән ир-атны тоткарлаганнар. ТР буенча Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, полиция хезмәткәрләре «Мәк» профилактик чарасы вакытында 38 яшьлек ир-атны тоткарлаган, тикшерү вакытында анда гомуми авырлыгы 13,29 грамм тәшкил иткән 13 төргәк (аның эчендә каннабис дип аталган үсемлек булган) тапканнар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии