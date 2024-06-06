Липецкая область и компания «Рунит» договорились о сотрудничестве на стенде АИРР в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. Деловая активность на стенде Ассоциации инновационных регионов России началась с соглашения, которое подписали вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов и генеральный директор компании «Рунит» Нина Шангина.
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