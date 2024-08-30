Nissan Patrol 2025 получит мотор V6 от Infiniti QX80, внедорожную подвеску и 9-ступенчатый «автомат»

Перед официальным запуском Nissan сообщила, что новый Patrol будет использовать тот же 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, что и Infiniti QX80, но мощность будет немного ниже, чем у Infiniti (428 против 455 л.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии