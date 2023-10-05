Сергей Крикалев — самый знаменитый после Гагарина российский космонавт, которого «забыли» в космосе 0 В феврале 1994 года состоялся первый полет российского космонавта на американском космическом корабле.
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