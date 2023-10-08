Путин заявил, что Россия получит хороший урожай в 2023 году

Он также добавил, что в прошлом году аграрии собрали рекордный объем зерна Президент России Владимир Путин заявил о том, что в 2023 году в стране ожидается хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов.
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