Евгений Богачев о состоянии УНИКСа перед Суперкубком: «Есть определенные проблемы, но мы их решаем»

По словам президента казанцев, в команде есть травмированные игроки. – Как вам форма команды в преддверии Суперкубка Единой лиги? Что ждете от турнира? – Последние матчи играли в Петербурге на Кубке Белова и Кондрашина – видите, там несколько слабовато выступили: второе место на турнире заняли.