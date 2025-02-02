Рогозин: чиновники не понимают важность быстрого реагирования на проблемы армии

Командир отряда Б.А.Р.С. "Сармат" и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале раскритиковал одного из высокопоставленных чиновников из-за игнорирования его звонков в выходные дни.
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