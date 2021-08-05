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Один человек погиб, двое попали в больницу после ДТП в Каргаске

Один человек погиб, двое попали в больницу после ДТП в Каргаске

В Каргаске Томской области водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в машину на обочине.

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