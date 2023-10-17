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В Германии отказались вручать литературную премию палестинке

В Германии отказались вручать литературную премию палестинке

После начала палестино-израильского конфликта в Германии изменили программу крупнейшей в Западной Европе ежегодной Франкфуртской книжной ярмарки, а также отменили церемонию награждения палестинской писательницы Адании Шибли.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Культурой в просвещенной Европе стал править фашизм. И книгу эту скоро сожгут.
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23 час.
НН
Надежда Никитина
Рукописи не горят. А, фашисты и есть фашисты.
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20 час.
Анфиса Иванова
&quot;...По мнению жюри, роман, где израильтяне представлены в виде убийц и насильников, не имеет права на получение награды.&quot;  Конечно, всему миру почти насильно навязана точка зрения КАК УБЕЖДЕНИЕ, что насилуют и убивают только евреев...!  И сколько веков и лет они этой догмой пользуются, торгаши четровы!
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19 час.

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