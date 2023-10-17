В Германии отказались вручать литературную премию палестинке

Анфиса Иванова

"...По мнению жюри, роман, где израильтяне представлены в виде убийц и насильников, не имеет права на получение награды." Конечно, всему миру почти насильно навязана точка зрения КАК УБЕЖДЕНИЕ, что насилуют и убивают только евреев...! И сколько веков и лет они этой догмой пользуются, торгаши четровы!