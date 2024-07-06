ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С 21
    Статья очень,  очень неумная. Подбирают женственные лица и валят успех на прическу... Когда женщина в возрасте, то пр...Короткая стрижка ...
  • Жанна Роднушкина
    Каждый день применяю это упражнение и ничего подобного не чувствуюКаждый день лежал...
  • Вовладар Даров
    Некрасиво, короткая стрижка для женщины это первый шаг к стиранию женщины!Короткая стрижка ...

Короткая стрижка — неженственно? Ошибаетесь. Посмотрите и убедитесь

Короткая стрижка — неженственно? Ошибаетесь. Посмотрите и убедитесь

В статьях о коротких стрижках порой бывают комментарии, мол, особа с короткой стрижкой — это «мужик», «похожа на дедушку» и пр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Сартин
А мне не нравятся короткие стрижки у женщин. Что лень, мыть голову?
Ответить
13 час.
ВД
Вовладар Даров
Некрасиво, короткая стрижка для женщины это первый шаг к стиранию женщины!
Ответить
3 час.
С2
С 21
Статья очень,  очень неумная. Подбирают женственные лица и валят успех на прическу... Когда женщина в возрасте, то прическа должна отвлекать от недостатков постаревшего лица! а не наоборот!!!
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх