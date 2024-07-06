Короткая стрижка — неженственно? Ошибаетесь. Посмотрите и убедитесь

А мне не нравятся короткие стрижки у женщин. Что лень, мыть голову?

Некрасиво, короткая стрижка для женщины это первый шаг к стиранию женщины!

С2

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Статья очень, очень неумная. Подбирают женственные лица и валят успех на прическу... Когда женщина в возрасте, то прическа должна отвлекать от недостатков постаревшего лица! а не наоборот!!!