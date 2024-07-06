В статьях о коротких стрижках порой бывают комментарии, мол, особа с короткой стрижкой — это «мужик», «похожа на дедушку» и пр.
Короткая стрижка — неженственно? Ошибаетесь. Посмотрите и убедитесь
Комментарии
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Михаил Сартин
А мне не нравятся короткие стрижки у женщин. Что лень, мыть голову?
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Некрасиво, короткая стрижка для женщины это первый шаг к стиранию женщины!
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3 час.
С2
С 21
Статья очень, очень неумная. Подбирают женственные лица и валят успех на прическу... Когда женщина в возрасте, то прическа должна отвлекать от недостатков постаревшего лица! а не наоборот!!!
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49 мин.
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