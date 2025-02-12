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Царьград

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Курщина. Финал. В живых не будет никого: "Любимая бригада Путина" пробила оборону ВСУ. Прорыв на 20 км. Успехи в Свердликово. Дальше Суджа

Курщина. Финал. В живых не будет никого: "Любимая бригада Путина" пробила оборону ВСУ. Прорыв на 20 км. Успехи в Свердликово. Дальше Суджа

На фронте отмечаются значительные перемены и продвижение наших войск практически вдоль всей Курской ЛБС.

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