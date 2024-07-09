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Спецоперация, 8 июля: Украина вербует военных летчиков, что известно о химоружии ВСУ и к чему привел визит Орбана в Россию

Спецоперация, 8 июля: Украина вербует военных летчиков, что известно о химоружии ВСУ и к чему привел визит Орбана в Россию

Сотрудник ФСБ© РИА Новости / Павел Лисицын ФСБ пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного летчика и склонить его к угону бомбардировщика Ту-22М3, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

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