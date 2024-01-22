Вам стоит подумать о покраске старых деревянных полов

Покраска деревянных полов может показаться безумием, но это может быть хорошим безумиемВ первой квартире, которую я снял, будучи бедным двадцатилетним студентом, были дрянные деревянные полы, выкрашенные в коричневый цвет, и я никогда не задумывался об этом, пока спустя годы, после покупки своего первого дома, мне не пришлось срывать с лестницы совершенно отвратительный зелёный ковёр.