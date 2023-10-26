Саперы ВС РФ уничтожили боевую часть ракеты С-200 на Купянском участке

Сапёрная группа Вооружённых сил Российской Федерации в рамках расчистки заминированной местности на Купянском участке провела операцию по уничтожению боевой части, которая принадлежала выпущенной боевиками киевского режима ракете С-200.
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