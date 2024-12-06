Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна.
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