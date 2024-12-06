Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    есть орешник ) цацкаться как прежде уже не будут)по хорошему удалять его с кланом от власти надоКадыров пошёл про...
  • Leon Dan
    Да вот, например, пусть Захарова об этом выскажется. Особенно интересно её мнение в части отмазывания. Или не рискнет...Мария Захарова на...
  • Leon Dan
    Пехотинец берега путает. Не к добру это. Но всё-таки надо его на место ставить. И прекращать поголовное вооружение ег...Кадыров пошёл про...

Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх