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Украинский военнопленный рассказал, как командование ВСУ перебрасывало на Артёмовское направление войска с белорусской границы

Украинский военнопленный рассказал, как командование ВСУ перебрасывало на Артёмовское направление войска с белорусской границы

Для укрепления линии фронта командование вооруженных сил Украины было вынуждено перебрасывать на Артёмовское направление подразделения с других, менее важных направлений.

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