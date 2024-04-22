Журналисты всегда обращали особое внимание на то, как Елизавета II общается со своим старшим сыном и как готовит наследника к статусу нового Короля.

В последние годы отношения Чарльза и Филиппа, похоже, успокоились. Хотя муж Елизаветы II в настоящее время практически не появляется на публике, считается, что ему нравится проводить время со своими внуками и правнуками, когда они посещают его загородное поместье.
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