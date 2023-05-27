Отмена концертов, невостребованность, бегство в ФРГ: что стало со звездой 90-х Малининым

Еще одно-два десятилетия назад имя эстрадного певца Александра Малинина вызывало в памяти российского зрителя строчки из его лучших песен — «Берега» или «Две души».
Популярные статьи
- «Мы перестали брать пленных»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил отсутствие в Артемовске украинских военных
- «Собрать один генеральский полк»: Пригожин предложил решение задачи обеспечения рубежей обороны в Артемовске
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил бюрократов в прорыве украинских ДРГ в Россию
Свежие комментарии