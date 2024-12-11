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Закон и Порядок

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Сотни вооруженных этнобанд захватят воинские части и полицию: «сирийский» сценарий отработали специально для России

Сотни вооруженных этнобанд захватят воинские части и полицию: «сирийский» сценарий отработали специально для России

МК Jonas EkstrÃƒÂmer\Keystone Press Agency\Global Look Press Вооружённые формирования так называемой «сирийской оппозиции», которые недавно захватили власть в Дамаске, полгода назад сообщили Турции о своих планах начать масштабное наступление против официальных сирийских властей, сообщает Reuters.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
а у власти глаза прищуренные
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12 час.
Владимир Соколов
с огнем играют начальники.
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12 час.
Лидия Курзаева
Наконец то дошло до наших депутатов ГосДумы, что с мигрантами перебор  и они представляют большую опасность.  И я об этом ещё раньше писала, когда некоторые депутаты защищали мигрантов.Ппотому что когда я вижу сколько их собирется вокруг мечетей в Москве на празднике Курбан-байрам, меня страх охватывает. Ведь стоит кому-то подать сигнал и вся эта мусульманская сила, как орда,  в любой момент может на нас напасть.
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11 час.

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