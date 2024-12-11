Сотни вооруженных этнобанд захватят воинские части и полицию: «сирийский» сценарий отработали специально для России

Лидия Курзаева

Наконец то дошло до наших депутатов ГосДумы, что с мигрантами перебор и они представляют большую опасность. И я об этом ещё раньше писала, когда некоторые депутаты защищали мигрантов.Ппотому что когда я вижу сколько их собирется вокруг мечетей в Москве на празднике Курбан-байрам, меня страх охватывает. Ведь стоит кому-то подать сигнал и вся эта мусульманская сила, как орда, в любой момент может на нас напасть.