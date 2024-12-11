Сотни вооруженных этнобанд захватят воинские части и полицию: «сирийский» сценарий отработали специально для России

МК Jonas EkstrÃƒÂmer\Keystone Press Agency\Global Look Press Вооружённые формирования так называемой «сирийской оппозиции», которые недавно захватили власть в Дамаске, полгода назад сообщили Турции о своих планах начать масштабное наступление против официальных сирийских властей, сообщает Reuters.
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