❗️🔊Владимир Путин о вероятности и целесообразности применения тактического ядерного оружия в зоне СВО: «Надеюсь и не потребуется.
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❗️🔊Владимир Путин о вероятности и целесообразности применения тактического ядерного оружия в зоне СВО: «Надеюсь и не потребуется.