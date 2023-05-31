Массовые отключения света произошли в центральной части Архангельска

Жители центральных районов Архангельска остались без электричества в среду утром, 31 мая. Причиной послужило отключение кабельной линии, передала пресс-служба местного филиала ПАО «Россети Северо-Запад».
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