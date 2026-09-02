Чем меня удивил большой кроссовер от Huawei: тест Aito M9

Он умеет говорить и слушать, встречать своего хозяина светомузыкальным шоу и посылать сердечки соседям по потоку, превращаться в кинотеатр или массажный салон, показывает мультики о самом себе, транслирует видео на лобовое стекло и ублажает ….
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