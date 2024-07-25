Брат рассказал о подозреваемом в подрыве машины офицера Генштаба

Брат Евгения Серебрякова, задержанного в Турции по подозрению в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего офицеру Генштаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову, сообщил, что у них было мало общения между собой.
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