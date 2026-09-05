ЭСК признала верным назначение пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) рассмотрела обращение воронежского «Факела» по поводу эпизода, произошедшего на компенсированной минуте матча 6-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».
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