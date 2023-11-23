«Это не мир. Это перемирие на 20 лет»

ВАЛЕРИЙ БУРТ 105 лет тому назад замолчали пушки Первой мировой войны 11 ноября 1918 года во французском регионе Пикардия близ города Компьен было заключено соглашение о прекращении военных действий между странами Антанты и Германией.
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