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Назван оператор с лучшим мобильным интернетом в ЖК Москвы

Назван оператор с лучшим мобильным интернетом в ЖК Москвы

Средних скоростей достаточно для большинства повседневных сценариев использования Средняя скорость мобильного интернета в 21 современном жилом комплексе Москвы составила 82,2 Мбит/с при скачивании данных и 31 Мбит/с при передаче в сеть.

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