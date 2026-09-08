Назван оператор с лучшим мобильным интернетом в ЖК Москвы

Средних скоростей достаточно для большинства повседневных сценариев использования Средняя скорость мобильного интернета в 21 современном жилом комплексе Москвы составила 82,2 Мбит/с при скачивании данных и 31 Мбит/с при передаче в сеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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