В США одобрили продажу Тайваню систем военной связи на $265 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайбэйскому экономическому и культурному представительству в Соединенных Штатах системы военной связи и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость $265 млн.
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