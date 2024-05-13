Водитель погиб, трое в больнице: ДТП с автобусом у «Кольца ада» в Новосибирске

По данным областной Госавтоинспекции, 19-летний водитель Subaru Legacy ехал по улице Большой со стороны проезда Энергетиков в сторону улицы 1-ой Кустарной, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, которым управлял 55-летний мужчина.
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