Водитель погиб, трое в больнице: ДТП с автобусом у «Кольца ада» в Новосибирске

По данным областной Госавтоинспекции, 19-летний водитель Subaru Legacy ехал по улице Большой со стороны проезда Энергетиков в сторону улицы 1-ой Кустарной, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, которым управлял 55-летний мужчина.