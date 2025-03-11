Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме

Общеизвестно, что карьерный путь блатных детей знаменитостей частенько начинается с подиума. А самым подходящим мероприятием для дебюта, безусловно, является Неделя моды, особенно та её кульминационная часть, которая проходит в Париже.
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