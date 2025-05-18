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В Адыгее проходит открытое первенство Майкопского гарнизона по армейскому рукопашному бою

В Адыгее проходит открытое первенство Майкопского гарнизона по армейскому рукопашному бою

Сегодня в Гиагинском физкультурно-оздоровительном комплексе имени Арсена Галстяна проходит открытое первенство Майкопского гарнизона по армейскому рукопашному боюСпортивный праздник посвящён бойцам специальной военной операции.

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