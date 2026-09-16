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Turkish Airlines опять не выдал багаж во Внуково: что делать и как получить компенсацию

Turkish Airlines опять не выдал багаж во Внуково: что делать и как получить компенсацию

Турецкий национальный перевозчик Turkish Airlines повторно предупредил администрацию московского аэропорта Внуково о неполной загрузке и неприбытии части багажа на ряде рейсов из Стамбула и Антальи.

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