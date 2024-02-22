В Кузбассе накануне Дня защитника Отечества проходят патриотические акции и уроки мужества

В Кемеровской школе №55 в рамках проекта «Патриоты России. Диалог поколений», организованного кузбасским филиалом фонда «Защитники Отечества», ветераны СВО провели урок мужества для старшеклассников и юнармейцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии