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Валерия Петрусевич: Когда утро привычно начинается с кофе, то это воспринимается, как обычная рутина

Валерия Петрусевич: Когда утро привычно начинается с кофе, то это воспринимается, как обычная рутина

Когда утро привычно начинается с кофе, то это воспринимается, как обычная рутина.Для бойцов кофе - это не только ощущение тепла родного дома, но и возможность быстро получить заряд бодрости, который так нужен в боевых условиях.

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