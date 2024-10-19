Валерия Петрусевич: Когда утро привычно начинается с кофе, то это воспринимается, как обычная рутина

Когда утро привычно начинается с кофе, то это воспринимается, как обычная рутина.Для бойцов кофе - это не только ощущение тепла родного дома, но и возможность быстро получить заряд бодрости, который так нужен в боевых условиях.
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