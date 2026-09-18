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Газета.ру

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Актер Хабенский назвал преданность профессии главным качеством молодых артистов

Актер Хабенский назвал преданность профессии главным качеством молодых артистов

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что одними из самых важных качеств для молодых актеров являются верность и преданность своей профессии.

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