Тренер Алфосов: «Иван Куляк имеет все шансы вернуться в обойму сборной. Он у нас парень с характером»

Накануне Куляк стал бронзовым призером Кубка России в личном многоборье по спортивной гиманстике. В мае он отбыл дисквалификацию Фонда гимнастической этики (GEF) за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира 2022 года в Дохе.