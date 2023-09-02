Тренер Алфосов: «Иван Куляк имеет все шансы вернуться в обойму сборной. Он у нас парень с характером»

Накануне Куляк стал бронзовым призером Кубка России в личном многоборье по спортивной гиманстике. В мае он отбыл дисквалификацию Фонда гимнастической этики (GEF) за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира 2022 года в Дохе.
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