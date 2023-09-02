Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Тренер Алфосов: «Иван Куляк имеет все шансы вернуться в обойму сборной. Он у нас парень с характером»

Накануне Куляк стал бронзовым призером Кубка России в личном многоборье по спортивной гиманстике. В мае он отбыл дисквалификацию Фонда гимнастической этики (GEF) за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира 2022 года в Дохе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх