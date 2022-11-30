Военное обозрение

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Источник назвал сроки возвращения фрегата «Адмирал Горшков» на Северный флот

Источник назвал сроки возвращения фрегата «Адмирал Горшков» на Северный флот

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", прошедший процедуру технического восстановления, продолжает находиться на Балтике, готовясь к межфлотскому переходу.

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