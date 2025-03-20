Ворота в Сибирь

Коллекция снимков из музеев Челябинска, Златоуста, Миасса.По воле императора Александра III Транссибирская железная дорога пролегла именно через эти города, превратив их в крупнейшие промышленные и торговые центры Российской Империи.
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