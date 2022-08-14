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Журналист Лоуренс сравнил запрет на въезд россиян в Европу с посттравматическим синдромом

Журналист Лоуренс сравнил запрет на въезд россиян в Европу с посттравматическим синдромом

Martin Pope/Keystone Press Agency/Nikolay Gyngazov/Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Ряд политических деятелей из стран Восточной Европы издавна предвзято относятся к России, поэтому из их уст звучат призывы о запрете на въезд россиян в ЕС.

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