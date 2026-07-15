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Царьград

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Мария Захарова сравнила саммит в Париже с походом Наполеона

Мария Захарова сравнила саммит в Париже с походом Наполеона

Мария Захарова сравнила парижский саммит "коалиции желающих" с провалом Наполеона 200 лет назад. Дмитрий Песков отметил враждебные действия участников встречи в отношении России и назвал их подстрекателями войны.

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Комментарии
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СТ
Сергей Трошин
Шершни, слепни и комары собрались на саммит и решили, что главная угроза для них - это человек...
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