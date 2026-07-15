Мария Захарова сравнила саммит в Париже с походом Наполеона

Мария Захарова сравнила парижский саммит "коалиции желающих" с провалом Наполеона 200 лет назад. Дмитрий Песков отметил враждебные действия участников встречи в отношении России и назвал их подстрекателями войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии