Что будет после модернизации рынка "Алтын Орда" в Алматы

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков встретился с администрацией рынка "Алтын Орда" в Алматы и обсудил вопросы модернизации торгового рынка, передает inAlmaty.
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