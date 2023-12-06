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Что будет после модернизации рынка "Алтын Орда" в Алматы

Что будет после модернизации рынка "Алтын Орда" в Алматы

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков встретился с  администрацией рынка "Алтын Орда" в Алматы и обсудил вопросы модернизации торгового рынка, передает inAlmaty.

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