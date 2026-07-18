«Ямаль против Франции провел лучший матч. Больше всего впечатляет его работа без мяча, он понимает, когда нужен команде в защите». Родри про Ламина

Полузащитник сборной Испании Родри поделился мыслями об игре Ламина Ямаля . – Говоря об уровне «Золотого мяча», вы однажды сказали, что если Ламин Ямаль продолжит развиваться, то сможет претендовать на выигрыш приза.
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