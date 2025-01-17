Тирасполь настаивает на проведении встречи „1+1” в Бендерах

Тирасполь настаивает на проведении встречи политических представителей в процессе приднестровского урегулирования на территории Приднестровского региона и призывает международных посредников и наблюдателей содействовать возвращению кишиневских властей за стол переговоров, говорится в заявлении так называемого министерства иностранных дел Тирасполя.
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